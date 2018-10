Tel-Aviv : Il perd 15 000 dollars pour les mariés

Un israélien qui réside au Canada est revenu au pays pour assister au mariage d’un membre de sa famille. Une visite dont les premières heures a tourné au cauchemar. Il oublie dans les toilettes de la gare, sa sacoche contenant le cadeau pour les mariés : 15 000 dollars.

On ne perd pas tous les jours 15 000 dollars ! Lundi dernier, David venait d’atterrir à l’aéroport Ben Gourion en provenance du Canada. Habitué des moyens de transports en Israël, il s’engouffre immédiatement dans la station de train de l’aérogare en route pour Hadera. Le trajet comprend un changement à Tel-Aviv, station Haganah.

David se remémore : « Lorsque je suis arrivé à la station Haganah, il faisait très chaud. J’étais trop couvert. Alors je décide de me changer et enfile dans les toilettes de la gare une chemise à manches courtes. C’est à ce moment que le train que je dois prendre vers Hadera entre en gare. Dans la précipitation, j’oublie ma sacoche contenant 15 000 dollars. Il s’agissait de ma participation au mariage ».

David descend à la station suivante et s’empresse d’informer le chef de gare Kfir Ofri de sa mésaventure. Il reprend immédiatement un train en sens inverse. Durant les quelques minutes de trajet, de retour à la case départ, Kfir Ofri informe ses collègues de la station Haganah. Ses collègues entament aussitôt des recherches.

Tout d’abord, tu peux retrouver le sourire, les 15 000 dollars sont là

Pâle est inquiet, David fait son entrée dans le bureau d’Assi Avrahami et de Shilo Maïmon, les responsables de la station Haganah. Il commence à expliquer sa déconvenue mais les chefs de gare l’interrompent : « Tout d’abord, tu peux retrouver le sourire. Ta sacoche est ici. Nous avons été informés à temps et nous nous sommes précipités sur les lieux que tu avais indiqué à notre collègue ».

Il ne manquait pas un seul dollar dans la sacoche. David a retrouvé son souffle et son sourire. « J’imaginais que je ne verrai jamais plus cette sacoche noire et son contenu. J’avais économisé pendant un an pour apporter ce cadeau aux mariés. Ils comptaient sur moi et je ne pouvais concevoir que ce mariage n’aurait pas lieu à cause de mon inconsistance. Je suis vraiment reconnaissant à tout le personnel des chemins de fer israéliens ».

Rakevet Israël, les chemins de fer israéliens, indiquent que des centaines d’objets sont perdus chaque jour par les 250 000 voyageurs. Tout passager ayant perdu quelque chose dans le train, est invité à appeler le centre de service clientèle en composant le *5770 ou d’en informer immédiatement le personnel à bord.