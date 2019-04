Tel-Aviv fait son entrée dans « The Plum Guide », le Airbnb haut de gamme

« Service fiable et pratique avec des prestations qui correspondent très exactement à celles annoncées », tel est l’avis le plus répandu d’un échantillonnage réputé s’intéresser au monde de l’art, de la musique et du design, à propos du petit dernier arrivé sur le marché des conseilleurs en ligne dans le domaine-locations-de-vacances-de-luxe : « The Plum Guide ».

A noter que dès le mois prochain, « The Plum Guide »devrait être à même d’ajouter Barcelone, Berlin, Copenhague, Lisbonne, Madrid et Tel Aviv à la liste du must des locations déjà existantes à Londres, Los Angeles, Milan, New York, Paris et Rome, toutes vérifiées selon des critères qui ont fait leurs preuves !

Doron Meyassed, fondateur et PDG de « The Plum Guide » est un entrepreneur britannique d’origine israélienne qui s’est donné pour mission d’offrir aux voyageurs une sélection des meilleurs lieux de séjour dans les meilleures destinations avec la garantie d’être aussi agréables que prétendus comme tels !

Les industries des voyages et de l’hôtellerie ont radicalement changé au cours de la dernière décennie, explique ce monsieur. « Avec l’introduction de nouvelles technologies et initiatives, notamment grâce à « Airbnb », qui à lui seul génère un marché mondial de la location de vacances qui devrait atteindre plus de 190 milliards de dollars d’ici 2021, les entreprises se disputent une part du gâteau. (Ainsi, la start-up israélienne Guesty, qui a développé un logiciel permettant aux administrateurs immobiliers de gérer leurs listes de location sur divers canaux de réservation).

Une clientèle bien spéciale

Mais « The Plum Guide » cible une clientèle bien spéciale : Une gamme qui ne concerne que les voyageurs pour le moins aisés, voire carrément richissimes !

« La plupart des plates-formes de location tentent d’obtenir le plus grand nombre de personnes possible sur leur site. Nous, nous visons clairement des gens fortunés et perspicaces qui aiment voyager et attachent une grande importance au design, à la qualité et aux emplacements », a déclaré Doron Meyassed.

« Notre mission est de regrouper et mettre en ligne les plus belles maisons de vacances au monde. Ce n’est pas une ambition qualitative vague mais bien plutôt une approche systématique et obsessionnelle de contrôler chaque maison sur la planète et n’accepter que les meilleures ! », a-t-il encore déclaré.

En ce qui concerne Israël, Tel Aviv est l’une des dernières chouchoutes, une ville incroyablement populaire, une ville prometteuse d’environ 400 maisons reconnues capables de répondre aux 150 critères du test, du genre proximité des cafés et des transports, pression de la douche, vitesse de la Wifi, etc., etc.

A la question : Pourquoi choisir une maison de vacances plutôt qu’un hôtel, ce jeune entrepreneur de 35 ans plein d’avenir répond comme une évidence que seule la location d’une maison individuelle ou d’un appartement est à même d’offrir une authenticité, un espace, une façon de vivre et un coût inégalables par rapport au mieux placé des hôtels.

En conclusion, un commentaire parmi d’autres : Félicitations à ce guide qui peut se vanter d’offrir près de 12 000 logements dans les villes les plus recherchées à la satisfaction de ses clients les plus pointilleux.