Tel-Aviv: des amendes entre 100 et 1000 shekels pour les usagers de vélos électriques contrevenant à la loi dès novembre

Depuis début août et jusqu’à la fin septembre, ce ne sont que des avertissements que donnent les dizaines d’agents municipaux déployés à Tel Aviv, aux utilisateurs de vélos électriques contrevenants aux règles en usage. Les agents arrêtent les adolescents qui font du vélo électrique sur les trottoirs et leur expliquent qu’à partir de novembre, les contrevenants seront verbalisés et devront s’affranchir d’amendes variants entre 100 et 1000 shekels…