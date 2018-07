La « Semaine de l’eau d’Israël » au Vietnam a eu lieu du 9 au 13 juillet à Hanoï

L’événement a été organisé par l’ambassade d’Israël au Vietnam, les organes concernés en collaboration avec les ministères vietnamiens des Ressources naturelles et de l’Environnement; des Sciences et des Technologies; de l’Agriculture et du Développement rural; et de la Construction.Lire la suite sur israelvalley.com