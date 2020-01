Taux de fécondité israélien : 3,11 enfants par femme. Contre 1,86 pour la France.

Pays émergent ou nation avancée? Sur le plan économique comme dans d’autres domaines, Israël est inclassable. Son PIB, 388 milliards de dollars ou 43.000 dollars par habitant en 2019, le place parmi les vingt nations les plus riches de la planète. Mais sa croissance, supérieure à 3% en 2019 et en 2020, confère à ce pays, très jeune et plus petit que la Belgique, un dynamisme de nation émergente.Lire la suite sur israelvalley.com