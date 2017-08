Syrie : Un rapport détaille l’expansion armée de l’Iran©

Syrie : Un nouveau rapport détaille l’influence croissante de l’Iran

Des djihadistes venant d’Afghanistan, du Liban, d’Irak et d’Iran commandés par Qassem Soleimani et encadrés par les Gardiens de la Révolution Iranienne, des transports aériens et maritimes d’approvisionnement ; selon le rapport d’un analyste des renseignements, les cercles dirigeants israéliens ont de bonnes raisons d’avoir perdu le sommeil, en ce qui concerne l’invasion iranienne de la Syrie voisine.

Il est, ces derniers temps, impossible de passer à côté de l’inquiétude grandissante d’Israël que l’Iran s’aménage un avant-poste plus important que jamais en Syrie, comme l’ont prouvé les déclarations du Premier Ministre. Le Directeur du Mossad a aussi alerté le gouvernement du fait que l’influence iranienne en Syrie, en particulier et dans la région en général devient plus imposante de jour en jour.

A la lumière de ces événements et quelques temps avant la prochaine rencontre du Premier Ministre Binyamin Netanyahu avec le Président russe Vladimir Poutine, l’une des personnalités prédominantes dans le façonnement des événements en Syrie, l’analyste des Renseignements Ronen Salomon a rassemblé un projet de synthèse veillant à retracer cette présence des forces iraniennes en Syrie.