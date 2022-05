Synagogues, Ecoles… Sécurité renforcée autour de la communauté juive après des menaces de Daesh

Via l’AFP, puis via twitter, on apprend que Gérald Darmanin, Ministre de l’Intérieur, a demandé ce mardi 10 mai aux préfets, à la police et à la gendarmerie de redoubler de vigilance et d’organiser une protection renforcée des lieux d’intérêt de la communauté juive de France. Le ministre demande que les dispositifs de sécurisation permanente des sites soient mis en oeuvre à travers des patrouilles dynamiques […] par les effectifs de sécurité publique, ceux de la gendarmerie nationale, les militaires de l’opération Sentinelle […] et les agents de police municipale.Lire la suite sur tribunejuive.info