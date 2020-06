Suspense : Trump va s’exprimer sur le plan de souveraineté

Le président américain Donald Trump fera une « grande annonce » sur l’initiative de souveraineté d’Israël, a déclaré mercredi à la presse la conseillère présidentielle principale Kellyanne Conway. Des responsables de la Maison Blanche se sont rencontré plus tôt dans la journée pour discuter de la nature et de la portée de la demande de souveraineté d’Israël dans certaines parties de la Judée et Samarie et la vallée du Jourdain.

Suspense Que va dire le président américain. Des sources bien informées, ont déclaré que des réunions supplémentaires se tiendraient dans les prochains jours.

« Il y a des conversations », a déclaré Conway aux journalistes à la Maison Blanche. « De toute évidence, le président fera une annonce. Il en a parlé dans le passé et je lui laisse le soin de vous faire une grande annonce. »

À ce stade des délibérations, qui, comme indiqué, sont toujours en cours, l’équipe de paix de Trump n’a pas l’intention d’empêcher Israël de mettre en œuvre son plan de souveraineté. Autrement dit, il semble que du point de vue de l’administration, l’initiative historique puisse commencer. Cela dit, à ce stade, on ne sait toujours pas si cela impliquera des gestes de bonne volonté envers les Palestiniens ou d’autres mesures destinées à tempérer les critiques des pays arabes. En particulier de la Jordanie.

Soutien des Républicains

Avant les discussions décisives à la Maison Blanche, les législateurs républicains ont exprimé leur ferme soutien aux positions d’Israël. Au cours des dernières 24 heures. De nombreux politiciens et experts des médias soutenant Trump se sont prononcés en faveur de l’initiative de souveraineté et de sa mise en œuvre immédiate.

Nikki Haley, l’ancien ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies et l’une des figures les plus populaires du parti républicain, a écrit sur Twitter: « Le plan de paix Trump permet intelligemment à la fois la souveraineté israélienne sur des territoires essentiels à sa sécurité et un État palestinien indépendant. Le plan devrait aller de l’avant. Merci aux membres du Congrès qui défendent Israël, la paix et la sécurité. «

Entre-temps, huit sénateurs républicains ont écrit une lettre à Trump pour exprimer leur soutien à la mise en œuvre du plan de paix de l’administration au Moyen-Orient publié plus tôt cette année, « y compris l’extension du droit civil israélien aux communautés israéliennes et aux zones critiques pour la sécurité d’Israël telles que la vallée du Jourdain. «

La lettre a également critiqué le soutien américain sous l’administration Obama à la résolution 2334 du Conseil de sécurité de l’ONU en décembre 2016. Le texte dénonçait les localités juives en Judée-Samarie.

Les acquis de Trump

Les sénateurs ont félicité Trump d’avoir pris « des mesures systématiques pour commencer à annuler la résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations Unies ». Les sénateurs se félicitent de la reconnaissance de Jérusalem en tant que capitale d’Israël et du déplacement de l’ambassade américaine. Idem pour le contrôle israélien sur les hauteurs du Golan en mars 2019. Tous (comme Trump) rejettent « la position selon laquelle toutes les communautés israéliennes au-delà des lignes de juin 1967 sont illégales au regard du droit international ».

Cette lettre intervient alors que les républicains de la Chambre ont signé lundi leur propre lettre de soutien à la demande de souveraineté d’Israël.

La ligue arabe menace

Le chef de la Ligue arabe a averti que cette initiative exacerberait les tensions et mettrait en danger la paix au Moyen-Orient. Pire encore, elle pourrait déclencher « une guerre de religion dans et au-delà de notre région ».

L’ambassadeur d’Israël auprès des Nations Unies, Danny Danon, a déclaré au Conseil que « si Israël décidait d’étendre sa souveraineté, il le ferait dans des zones sur lesquelles a toujours été maintenue une revendication historique et juridique légitime ».

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a quant à lui déclaré mercredi au Conseil de sécurité qu’Israël devrait abandonner ses plans de souveraineté. « Cela constituerait une violation des plus graves du droit international, nuirait gravement à la perspective d’une solution à deux États. Enfin, cela saperait les possibilités de reprise des négociations », a-t-il affirmé.