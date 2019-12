Surprise ! La ville israélienne en tête pour sa douceur de vivre est….

Selon un rapport publié par le Bureau central de statistiques israélien, Ramat Gan, située en banlieue de Tel-Aviv, arrive en tête et de loin en termes de qualité de vie.

Il en est ainsi ! Même si Ramat Gan traînait jusqu’à ce jour comme un boulet la réputation d’être une ville agitée et sans intérêts. Au point que quelques-uns de ses habitants se seraient interrogés sur la fiabilité de l’étude !

Partis d’une population d’environ 155 000 habitants, 49 paramètres différents ont été pris en compte dont le revenu médian des ménages, l’espérance de vie et… Le nombre d’enfants en surpoids !

Plus sérieusement- quoi que la surcharge pondérale des enfants soit un réel problème – l’étude a pris la précaution d’inclure des paramètres en fonction des besoins de chacun. Qu’’il s’agisse de familles avec ou sans enfants, de retraités ou d’étudiants cherchant un logement à proximité d’instituts universitaires,

Et si Ramat Gan arrive première en termes de qualité de vie, c’est sans doute parce qu’elle abrite des « monuments dans bien des domaines ». Les plus grands, les plus beaux, les plus, les plus, les plus…

Les grands « plus » de Ramat Gan

Voyez plutôt : C’est à Ramat Gan que se sont installés, outre l’Université Bar-Ilan dont la réputation n’est plus à faire, l’une des plus grandes bourses de diamants au monde, le centre zoologique Tel-Aviv-Ramat Gan, de nombreuses entreprises de technologie israéliennes et certains ambassadeurs qui ont choisi de résider à l’extérieur de Tel Aviv, où se trouvent encore la plupart des ambassades.

Toujours selon la même étude, la ville a obtenu des résultats supérieurs à la moyenne nationale sur 29 autres paramètres, dont les revenus des ménages, l’espérance de vie, le nombre de diplômés du secondaire, la densité urbaine, la satisfaction au travail, tout ce qui concerne les transports en commun et parallèlement enregistré une sérieuse réduction des nuisances sonores…

Des résultats que bien des villes lui envient ! Sans dénoncer quiconque, il faut savoir que même la capitale, est encore loin du compte. Très en retard sur des questions telles que le revenu moyen par ménage ou la mortalité infantile. Ce qui n’a rien d’étonnant lorsque l’on sait que des familles de 10 enfants et plus y sont monnaie courante….

Source : Calcalist