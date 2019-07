Surfer la vague de nuit, un atout de plus pour Tel-Aviv !

Qui n’a déjà apprécié, sous un chaud soleil d’été, le simple plaisir amateur d’affronter les vagues ou, plus élaboré, celui de se mesurer aux pires rouleaux et ses alter-égos pour gagner les plus prestigieuses compétitions ? En revanche rien n’est moins sûr en ce qui concerne cette activité transposée de nuit !

Surfer de nuit ! Partant sans doute du constat que la journée est trop courte et le besoin inassouvi de dompter la vague à la tombée du jour, une bande de jeunes sportifs vient d’imaginer donner une nouvelle dimension à ce sport de glisse.

Et de se réjouir d’avoir imaginé ce concept qu’ils espèrent bien voir adopter partout dans le monde quels que soient les mers ou les océans…

Ainsi réunie sous la bannière de l’organisation « Hagal Sheli » sur la Riviera Beach à Bat Yam, cette bande de jeunes fort sympathique a rendu hommage au surf et son association grâce à qui ils ont appris à se dépasser mais aussi à mesurer et maîtriser les risques inhérents à ce sport de jour, encore davantage lorsque pratiqué de nuit.

Illuminer la mer pour surfer

Et d’’expliquer que « Dans le cadre de cette activité, encadrés le plus sérieusement du monde par des professionnels à savoir les frères Matteo et Aviv Shapira, les fondateurs et directeurs de Xtend, par le concepteur de produit Daniel Asher, le coordinateur de la formation de l’association Guy Rotem, IronSource et Wix, ils ont conçu et construit un « engin-prototype » capable d’illuminer la mer afin de pouvoir surfer la nuit en toute sécurité.

Ne reste qu’à peaufiner la réalisation et la commercialiser !

Ce qui ne saurait tarder si l’on en croit les sites touristiques en ligne qui mettent déjà en avant ce nouvel attrait à ajouter aux moults charmes de cette ville plus que vivante de jour comme de nuit !