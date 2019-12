Sur les traces des juifs de Belmonte au Portugal

Dans le cadre de l’activité de l’INSTITUT EUROPEEN D’ETUDES ET DE RECHERCHES MARRANES, correspondant à Paris de l’Institut Sefardi et Anousim études de l’université de Netanya, organise un voyage au Portugal avec un séjour de 3 jours à BELMONTE et dans sa région de Tras dous Montès. Derrière les montagnes, à 2000 mètres d’altitude. C’est l’endroit où se sont réfugiés en 1492 les Juifs Espagnols fuyant l’inquisition. Voici l’histoire que nous découvrirons.

BELMONTE est resté et reste un village de crypto-Juifs, Bné Anousim ou Marranes demeurés fidèles au judaïsme pendant cinq siècles, et pour certains d’entre eux des revenus officiellement déclarés au judaïsme orthodoxe au 20 ème siècle.

L’histoire de la communauté Juive de BELMONTE est fantastique et unique: elle vit naître Cabral qui découvrit le Brésil aidé par son navigateur Juif Gaspar de Gama. Le Brésil devint une terre de refuge pour certains Juifs Portugais Marranes fuyant l’inquisition. Ils y introduisirent la culture de la canne à sucre.

BELMONTE où la communauté Juive y est présente depuis 800 ans. Elle a survécu malgré les persécutions des tribunaux de l’inquisition. Les Juifs malgré leurs conversions apparentes – assistant à la messe, baptisant leurs enfants, se mariant à l’église – continuaient en secret derrière les portes ferme de leurs demeures, à respecter des préceptes du judaïsme comme le chabath, les fêtes de pourim, pessah et kippour. Ils conservaient de nombreuses pratiques Juives comme la mezouza de poche qu’ils ne fixaient plus sur le fronton de leurs portes, la cachérisation de la viande, le ménage du printemps-pessah et beaucoup d’autres pratiques et vestiges que nous découvrirons durant ce voyage.

Le musée de BELMONTE près de la synagogue aujourd’hui en activité quotidienne, contient de nombreuses reliques. Notamment ces lourdes clefs de leurs anciennes maisons que les Juifs fuyant l’Espagne emportèrent avec eux.

30% des habitants sont d’origine juive

La visite des villes et villages voisins de BELMONTE, Guarda, Tranco so , Corvilha témoignent elles aussi du riche passé des communautés Juives. Comme cette antique synagogue de Trancoso de nouveau en activité ou celle de Guarda qui va être rénovée. Près de 30% des habitants de cette région ont de l’ADN Juif et beaucoup de descendants de Marranes affichent aujourd’hui fièrement leur origine Juive.

Le dimanche 15 mars en route pour Lisbonne, nous nous arrêterons à Tomar visiter une synagogue et un mikvé attenant du 14 ème siècle, devenu aujourd’hui le musée Abraham Zacuto célèbre astronome qui dessina les cartes maritimes de Christophe Colomb, un autre marrane célèbre et aussi celles de Vasco de Gama. Nous terminerons notre voyage par la visite du centre de Lisbonne et sa place Rossio où une stèle rappelle la conversion forcée des Juifs en 1497.

Ce voyage organisé par notre Institut débutera le jeudi matin 12 mars par un vol régulier Paris-Porto où à notre arrivée notre bus privatisé nous conduira à la très jolie synagogue de Porto construite par le capitaine Artur Carlos de Barros Basto héros de la guerre de 14 / 18, un marrane revenu au judaïsme. Face à la synagogue nous visitons aussi le nouveau musée Juif avant de partir pour BELMONTE où nous arriverons en fin d’après-midi à BELMONTE où nous résiderons à l’hôtel-restaurant cacher Le Sinai sous la supervision rabbinique de la synagogue toute proche. Le chabbat qui suivra, nous visitons à pied la ville moyenâgeuse de BELMONTE avec ses rues pavées et son ancienne Juderia. L’après-midi dans l’auditorium du musée nous assistons à la conférence de l’historien José Levy Domingo qui nous racontera la fabuleuse histoire des Marranes de la région.

Nous vivrons un moment unique de l’histoire des Juifs Séfarades dans une ambiance conviviale avec des guides professionnels et un bus à notre disposition tout au long de ce voyage sauf Chabbath.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ou INSCRIPTIONS: Téléphonez Whatsapp à Pierre Mamou; 33 (0) 609668491 ou par mail: instituteuropeenmarranes @ gmail.com