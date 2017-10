Sur les nouveaux billets de banque en Israël, deux célèbres poétesses.

Israël lance deux nouveaux billets de 20 et de 100 qui ont des couleurs fraîches et éclatantes. Ils représentent deux célèbres poétesses : Leah Goldberg et Rachel Bluwstein. Les billets du pays des start up constituent donc un vibrant hommage à la poésie et à la littérature, les 50 et 200 shekels représentant Shaul Tschernikowsky et Nathan Alterman.

Leah Goldberg née le à Königsberg, à l’époque en Prusse-Orientale (Allemagne), décédée le à Jérusalem, est une femme de lettres prolifique écrivant en hébreu ; poétesse, auteure de livres en prose pour les enfants comme pour les adultes, dramaturge, traductrice et spécialiste de littérature, elle est un classique de la littérature israélienne. Elle est issue d’une famille juive originaire de Lituanie. Lire la suite sur israelvalley.com