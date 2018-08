Les rangs des candidats à la présidence de l’Ukraine s’élargissent: l’ex-consul ukrainien à Hambourg Vassil Marouchtshchinets a l’intention de rejoindre la course aux côtés du groupe de politiciens et de la cohorte de figures exotiques du show-business telles que le comique Vladimir Zelenski et quelques ténors lyriques…….Décryptage………