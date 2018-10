Super Trump fait plier le dictateur Erdogan : le pasteur américain enfin libre !

Le pasteur américain Andrew Brunson a quitté vendredi soir la Turquie pour l’Allemagne après qu’un tribunal turc a ordonné sa libération quelques heures plus tôt, ont rapporté les médias locaux.

Il a quitté le pays à bord d’un jet privé depuis l’aéroport Adnan Menderes d’Izmir (ouest), a rapporté la chaîne de télévision NTV, notant qu’il arrivera aux Etats-Unis après un transit de deux jours en Allemagne.

Un tribunal d’Izmir avait condamné vendredi après-midi ce pasteur âgé de 50 ans à trois ans, un mois et 15 jours d’emprisonnement pour des charges liées au terrorisme, avant d’ordonner sa remise en liberté puisqu’il était détenu depuis décembre 2016.

Ce dénouement met fin à une crise dans les relations entre Ankara et Washington. Les Etats-Unis ont puni la Turquie en août dernier avec des sanctions frappant deux ministres turcs et en doublant les taxes sur les importations d’aluminium et d’acier en provenance de Turquie.Lire la suite sur lemondejuif.info