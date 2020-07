Super fort! Ehoud Barak, des honoraires de 10 millions de shekels (2,3 millions de dollars).

Cela fait quatre ans qu’en dépit de toutes les demandes, la Fondation Wexner américaine et Ehoud Barak refusaient de révéler quels travaux avaient été effectués par l’ancien Premier ministre entre 2004 et 2006 qui justifiaient des honoraires de 10 millions de shekels (2,3 millions de dollars). Et, une semaine avant une séance prévue sur les liens de la Fondation Wexner avec l’Etat d’Israël, à l’initiative du député Chlomo Karhi (Likoud), la fondation américaine a envoyé une lettre levant un peu le voile sur cette affaire.Lire la suite sur israelvalley.com