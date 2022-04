Suivre en direct la cérémonie de Yom Hashoah

Yom Hashoah 2022 se déroulera cette année le jeudi 28 avril. La cérémonie officielle d’ouverture aura lieu ce soir, mercredi 27 avril, à 20h (heure israélienne), à Yad Vashem. Pour suivre la cérémonie en direct, voir au bas de l’article.

En Israël, la Journée du souvenir de la Shoah et de l’héroïsme (en hébreu Yom HaShoah) est une journée de commémoration nationale, dédiée à la mémoire des six millions de Juifs assassinés au cours de la Shoah. C’est un jour solennel, qui débute le 27 du mois hébraïque de Nissan au coucher du soleil et s’achève le lendemain soir, comme le veut la tradition juive.

Dans tout le pays, des cérémonies commémoratives sont organisées et les lieux de divertissement sont fermés. La Journée du souvenir de la Shoah et de l’héroïsme 2021 s’ouvrira par la cérémonie officielle organisée à Yad Vashem, en présence du président de l’État d’Israël et du Premier ministre, de dignitaires et de survivants de la Shoah. Six torches, représentant les six millions de Juifs assassinés, seront allumées.

Le lendemain matin, une sirène retentira pendant deux minutes dans tout le pays. Toute activité est alors suspendue, les piétons s’immobilisent, les voitures s’arrêtent sur le bas-côté et tous observent deux minutes de silence en hommage aux victimes de la Shoah.

Après la sirène, un dépôt de gerbes au pied des six flambeaux par des dignitaires et des représentants de survivants ou autres institutions, est prévu. D’autres sites de commémoration en Israël, comme le kibboutz des combattants du ghetto ou le kibboutz Yad Mordechai, accueillent également des cérémonies commémoratives, ainsi que les écoles, les bases militaires, les municipalités et certains lieux de travail. Tout au long de la journée, la télévision et la radio diffusent des émissions consacrées à la Shoah. Ces dernières années, d’autres pays et communautés juives ont adopté la date du 27 du mois de Nissan, celle de Yom Hashoah, pour commémorer les victimes de la Shoah.

