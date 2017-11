Suite à l’attaque terroriste de New York Trump s’énerve : «ça suffit»

C’est la première fois depuis le 11 septembre 2001 que les Etats Unis sont touchés par le terrorisme islamique: hier, à proximité du site commémoratif des attentats du World Trade Center à New York, un camion a foncé sur une piste cyclable fauchant les civils à vélo qui se trouvaient sur son passage, avant de terminer sa course dans un bus scolaire. L’attaque a fait huit morts et une dizaine de blessés. Lire la suite sur tel-avivre.com