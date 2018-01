Je suis français et juif…pour combien de temps encore ?

La France est mon pays depuis des générations, plus de deux cents ans. Au gré des conquêtes allemandes et des guerres mondiales, mes ancêtres ont voyagé de l’est de la France vers la région parisienne. Jusqu’au début des années 2000, aucun membre de ma famille ne s’était établi en Israël. Par Francis Samuel

Ma famille est française, parfois dénoncée par des salauds français et souvent protégée par des femmes et des hommes français et braves. Je suis juif depuis toujours. Pas très pratiquant, mais profondément juif. Je l’ai toujours affirmé sans porter la kippa. Mon père qui avait vécu la guerre disait « israélite » plutôt que « juif », ou « temple » plutôt que « synagogue ». Moi j’ai toujours dit que j’était juif, que je faisais Kippour et Pessah (pas beaucoup plus), que j’allais à la synagogue.

Jamais je ne le cacherai mais il y a plus de risque à l’affirmer, à le vivre aujourd’hui : « couvrez votre kippa avec une casquette », « pas de Magen David en évidence », … les précautions, la peur remplacent la liberté.

Ces peurs sont bien sur liées à l’antisémitisme mais le problème est en France plus vaste. Peut-on dire qu’on est policier partout sans crainte ? Peut-on être pompier partout et intervenir sans la peur de voir une machine à laver nous tomber dessus pendant qu’on sauve des vies ? Est-il possible de voir un médecin dans certains hôpitaux sans la présence d’un vigile le protégeant ?

En Seine Saint-Denis (mais pas que), les juifs fuient. Les médecins aussi et les pompiers n’interviennent que défendus par des policiers harnachés et équipés comme des Robocop

Plus probable que ce soir je gagne au loto.

J’ai travaillé dans mon passé professionnel avec des experts en sûreté. En 1993, un « pro de chez pro » de ce domaine me dit : « dans 10 ans, il y aura 50 000 personnes qui vivront en France dans des zones de non-droit ». Combien en 2018 ? Courbe exponentielle ?

La violence, le droit à tout faire, tout prendre sont érigés en Valeur Suprême. On vole, frappe, tue tout ce qui passe à portée de main à commencer par les juifs parce que certains gauchistes y collent le verni de l’antisionisme. Mais cette violence dépasse l’antisémitisme. Elle est la conséquence d’un laisser faire politique, d’un laisser faire judiciaire. Ils permettent à des hordes de barbares de se battre à Paris, rue de la Roquette, laissant un gamin de 15 ans mort.

Je doute que « l’emballement du carnage » puisse être stoppé. Police de proximité. Le retour de la croissance ? Plus probable que ce soir je gagne au loto.

La France est mon pays mais ce ne sera peut-être plus le cas un jour. Et je serai toujours juif.

Israël, peut-être ? C’est beau, on aime bien les juifs et j’admire le talent des femmes et hommes qui en 70 ans ont accompli tant et tant.

Ailleurs peut-être. Il y a encore quelques pays qui nous veulent du bien.

Mais je dois d’abord protéger mes enfants, mes merveilles avant d’envisager le départ.

Francis SAMUEL