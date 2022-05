Succès et Flops… DiCaprio a réalisé de nombreux investissements en Israël.

SUR RADIO J. Bonjour Steeve,

L’acteur DiCaprio a réalisé de nombreux investissements en Israël au fil des ans, le plus récemment dans la startup de viande cultivée Aleph Farms.

Didier Toubia, cofondateur et PDG d’Aleph Farms : « En tant qu’écologiste engagé, nous souhaitons la bienvenue à Leonardo DiCaprio au sein de notre conseil consultatif et de notre famille d’investisseurs de premier plan. Notre équipe s’est engagée à améliorer la durabilité de nos systèmes alimentaires mondiaux et nous sommes ravis que Leo partage notre vision. Lire la suite sur israelvalley.com