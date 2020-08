Stupéfiant : que pense le médecin de Barack Obama de Joe Biden…?

La plupart des médias américains, désireux de voire perdre Donald Trump, font l’impasse sur les facultés cognitives actuelles du candidat démocrate à l’élection présidentielle américaine Joe Biden. Pourtant, les signes ne manquant et ne mentent pas sur les bourdes, les trous de mémoire et les hésitations de l’ancien vice-président de Barack Obama. C’est justement celui qui fut son ancien médecin personnel Dr. Ronny Jackson, et un temps celui de Donald Trump avant d’être limogé, qui s’inquiète aujourd’hui de l’état mental du candidat démocrate au poste suprême.Lire la suite sur lphinfo.com