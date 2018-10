« Students Supporting Israel », 40 sections actives en Amérique du Nord.

Students Supporting Israel est un groupe qui cherche à donner une voix pro-israélienne claire et confiante sur les campus universitaires et à soutenir les étudiants dans le plaidoyer communautaire pro-israélien. Fondée à l’Université du Minnesota en 2012, SSI compte actuellement 40 sections actives en Amérique du Nord. «Ce que nous faisons, c’est montrer la partie israélienne de la connexion du peuple israélien à Israël en tant que pays et en tant que terre. Nous essayons de montrer aux gens les bons côtés d’Israël et comment Israël est vraiment en tant que pays. ” (https://www.jforum.fr)Lire la suite sur israelvalley.com