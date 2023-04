STRUTHOF, un Camp de concentration en Alsace

En Israël, rares sont ceux qui savent que les nazis ont construit un camp de concentration en France. Erigé en Alsace au printemps 1941, à 800 m d’altitude, le camp du Struthof a fonctionné jusqu’en septembre 1944. Rien n’y manque : barbelés électrifiés, miradors, baraques, chambre à gaz, crématoire. Toute la réalité concentrationnaire à moins d’une heure de Strasbourg, capitale européenne. Visite guidée d’une réalité à ne pas oublier. Par Mickael LAUSTRIAT pour Israël Magazine

Struthof. Le temps froid, gris et brumeux à souhait semblait être au rendez-vous de ce triste lieu de souffrance. Géré aujourd’hui par le Centre européen du résistant, nous en avons arpenté les 4,5 hectares sous la conduite du guide Roland Gelb. Nous étions en compagnie d’une cinquantaine de visiteurs, venus des quatre coins de l’Hexagone.

Figure emblématique du lieu, Roland Gelb. Navigateur en retraite de l’Armée de l’air, est l’un des guides de ce lieu de souffrance et de mémoire. Il raconte et démontre le cynisme et la perversion des autorités du camp. Il a une bonne raison de faire cela. Il est le fils d’un « malgré lui », ces Alsaciens enrôlés de force dans les armées nazies. Embrigadé en 1943, puis fait prisonnier par les Russes, son père n’est revenu en Alsace qu’en 1952.

Comme à Dachau

Lorsque les Allemands occupent la moitié nord de la France peu après leur invasion en mai 1940, ils annexent d’autorité au Reich l’Alsace et la Lorraine. Pour donner suite à ses projets immobiliers de prestige et autres rêves architecturaux, Hitler a besoin de granite rose. Destination bien connue des Strasbourgeois qui viennent y faire du ski et de la luge, il se trouve qu’à proximité du village de Natzweiler, sur le mont Louise, un filon de ce type de roche affleure au sommet d’une colline. En plus, une ligne de chemin de fer dans la vallée permettra d’y acheminer du matériel humain. C’est ainsi que fut choisi le site du Struthof.

En mai 1941, une auberge et une ferme situées sur ce lieu sont aussitôt réquisitionnées par les SS. Puis, ils y transfèrent 450 hommes, tous allemands, détenus politiques ou de droit commun, en provenance du camp de déportation de Sachsenhausen, près de Berlin. C’est eux qui vont construire le camp. Tous les camps sont gérés depuis Oranienburg par une structure nommée IKL (Inspektion der Konzentrationslager).

Ils sont conçus sur le même modèle que Dachau, ce qui explique la présence d’une chambre à gaz au Struthof. Dans la même vallée, à Schirmeck-Vorbrück (à moins de 10 km de Struthof), les SS ont ouvert un autre camp, un « camp de redressement » (aujourd’hui démoli). Sa mission : rééduquer ces Alsaciens-Lorrains qui n’entendent pas devenir de parfaits Allemands nazifiés. En outre, les deux camps sont en relation constante. Avec cette différence qu’après une période de « rééducation » on peut sortir vivant du second, alors qu’au Struthof « on n’y entre que pour sortir par la cheminée ».

Nacht und Nebel

Considérés comme ennemis du Reich, ceux qui arrivent au Struthof sont classés « NN », « Nacht und Nebel », c’est-à-dire condamnés à disparaître. Dès leur arrivée, on les met en rang devant la porte d’entrée, puis on les compte et on les recompte. Arrêté pour fait de résistance, Pierre Rolinet, l’un des survivants du Struthof, matricule 11902, aujourd’hui presque centenaire, raconte : « La première chose qu’on voit, ce sont les kommandos de travail, les déportés qui sortent vers la carrière ou qui entretiennent le camp. L’état de ces malheureux était épouvantable : il y en avait qu’on portait, qu’on traînait.

Et puis il y a les SS, tout en noir, avec leurs chiens, leurs cris, leurs matraques. Ensuite, on nous a conduits dans le bunker, qui jouxte le crématoire. Là on vous met à poil, et puis c’est la douche, on vous regarde entre les fesses des fois que vous auriez caché une bague. D’un coup vous perdez tout : on n’a plus de nom, vous n’êtes plus un être humain, juste un numéro.

On vous donne un paquet d’habits et des sabots en bois. Je me suis dit : je n’ai pas été fusillé, mais je vais mourir là. Après, on vous affecte à un bloc. Le chef de bloc a droit de vie et de mort sur vous. Heureusement que je parlais un peu allemand. Après deux semaines dans la neige à charrier des brouettes, on m’a envoyé à la désinfection. Ca m’a permis de passer l’hiver au chaud. Et de partager la bouteille de soupe avec les gens du crématoire. »

Des squelettes de juifs

Pour accentuer la solitude des détenus et éviter que se constituent des groupes de résistance à l’intérieur du camp, les SS prenaient soin de faire venir des déportés de toutes nationalités (plus de 30) qui se mélangeaient sans pouvoir réellement communiquer. C’est au Struthof que Joseph Kramer, le commandant du camp, apprend son sinistre métier, qui le conduira à diriger ceux d’Auschwitz-Birkenau et de Bergen-Belsen quelques années plus tard. Plus de 50 000 déportés connaîtront l’enfer du Struthof, principalement Polonais (14 %), Soviétiques (25 %) et Français (14 %).

Et parmi eux : 86 juifs. Ces malheureux vont permettre au professeur August Hirt, membre des SS, d’accomplir un projet démentiel et profondément inhumain : réaliser une collection de squelettes de juifs pour conserver une trace de cette « race » quand elle sera totalement exterminée. En outre, il s’est adjoint les services de l’« anthropologue Bruno Berger, qui s’est rendu à Auschwitz, où il choisira parmi les déportés juifs, 57 hommes et 29 femmes. Ce convoi arrive au Struthof en août 1943. Les femmes sont d’abord gazées en deux groupes. Comme cela prend du temps, les SS patientent en se rendant au bar et au cinéma installés dans l’ancienne auberge, à 200 m de la chambre à gaz. Deux jours plus tard viendra le tour des 57 autres.

Une balle dans la tête

Après avoir prélevé les testicules des hommes, tous ces corps sont ensuite vidés de leur sang, puis on leur injecte une solution à base de formol pour les conserver. Reste alors à les acheminer à l’Institut d’anatomie de Strasbourg, situé dans l’actuel Hôpital civil. Le conducteur du fourgon mortuaire, au service du Pr. Hirt depuis un an, est un Alsacien. Agent hospitalier, Henri Henripierre est arrêté par les Allemands en 1942 puis interné à Compiègne, puis il a retrouvé la liberté en acceptant de s’appeler désormais Heinrich Heinzpeter et de s’installer en Alsace, puisqu’on le considère comme « germanisé ». C’est grâce à lui que l’on connaît aujourd’hui les noms de ces 86 martyrs.

Table de dissection utilisée pour les cobayes humains

Comprenant que ces corps sont l’œuvre d’un assassin, il note leurs numéros tatoués sur leurs bras. En attendant que l’Institut autrichien, dont dépend le Pr. Hirt, lui envoie le matériel nécessaire pour extraire les squelettes des corps, il commence à les examiner. Ensuite, il découpe certains de leurs organes en fines tranches pour une étude microscopique.

L’arrivée des Alliés

Mais les Alliés approchent de Strasbourg. Au cours du bombardement du 25 septembre 1944, la femme et le fils de Hirt sont tués, ce qui le décide à prendre la fuite vers l’Allemagne. Les Américains, qui entrent dans le camp le 2 décembre, découvrent que ce docteur utilisait aussi des cobayes humains pour tester l’action du gaz moutarde et du typhus. La presse est alertée.

Il est recherché. Après une cavale rocambolesque, Hirt se suicide d’une balle de la tête dans une clairière, au fin fond de la Forêt Noire. Que sont devenus ses «travaux » ? En 2015 des bocaux contenant des restes humains ont été découverts à l’Institut de médecine légale de Strasbourg. Ils seront inhumés en septembre de la même année à Kronenbourg. Enfin, le Pr. Hirt, condamné à mort par contumace en 1952, est accusé d’avoir procédé à des expériences mortelles sur 20 000 déportés. Le taux de mortalité au Struthof approchait celui des camps d’extermination.

SOURCE: ISRAEL MAGAZINE

Découvrez un exemplaire du magazine gratuitement