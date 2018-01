Stress sécuritaire ? La méthode israélienne pour aider votre enfant

​Agressivité

​L’agressivité physique envers les membres de la famille et d’autres ; agressivité et obstination (dans le but de surmonter la sensation d’impuissance).

​Discutez avec l’enfant et encouragez-le à s’exprimer ; il est important de faire comprendre à l’enfant qu’il existe des limites à ses exigences et son agressivité. Permettez à l’enfant d’exprimer ses peurs et ses colères par le dessin et le jeu ou par la discussion.

​Arrêtez l’enfant en colère et calmez-le sèchement et non pas agressivement.