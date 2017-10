Stopper l’Iran est du seul ressort d’Israël

Les espoirs de l’Occident que l’Iran allait se modérer et « s’engager » à réintégrer la communauté internationale, à la suite de l’accord nucléaire défectueux de 2015 (JCPOA) ont progressivement été remplacés par l’angoisse. De plus en plus de voix dans la communauté internationale rejoignent Israël, en exprimant des inquiétudes croissantes quant à la finalité de la politique iranienne.

Alors que l’Iran semble sous la contrainte du JCPOA, il résiste à l’expansion du volume des inspections, poursuit ses recherches et son développement nucléaires (par exemple, l’usage de centrifugeuses de nouvelles générations plus puissantes) et continue à réaliser des progrès dans son programme de missiles balistiques de longue portée. Récemment, il a mené des essais sur un missile conçu pour porter des ogives nucléaires multiples.

En outre, l’implication de l’Iran dans la région atteste de ses projets hégémoniques, défiant ainsi l’idée, propagée par ses propagandistes, qu’il s’agirait d’une puissance cherchant le statu-quo (l’équilibre des forces) et n’agissant que de façon défensive. Au lieu de cela, l’Iran poursuit ses instincts impérialistes perses qui sont encore renforcé »s par ses impulsions djihadistes musulmanes. Il contrôle déjà quatre capitales arabes : Bagdad, Beyrouth, Damas et Sanaa ; ses milices supplétives chiites combattant en Irak, en Syrie, au Yémen et s’engageant dans le nettoyage ethnique, et il est en passe de consolider le couloir chiite, du Golfe Persique à la Méditerranée. Lire la suite sur jforum.fr