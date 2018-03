Stephen Hawking : Un génie profondément antisioniste s’en est allé

Une intelligence supérieure ne veut pas dire chaleur humaine ni élan du cœur.

Malgré son hyper-handicap, il suffisait de le regarder s’agiter sur les estrades où il aimait exposer les résultats de ses recherches avant que de les partager avec d’autres compères, (contrairement à ce que se voudrait une courtoisie élémentaire), 40 ans après ses déclarations à propos du « paradoxe » des trous noirs, Stephen Hawking tenait à y apporter lui- même une première réponse…

« Je propose que l’information d’un trou noir ne soit pas stockée à l’intérieur comme on l’attendait mais à sa surface dans son horizon sous forme de supertranslation de cet horizon. » (Stephen Hawking, Institut Royal des Technologies de Stockholm – août 2015)…

Pas tout compris ? Si cela doit vous arriver, sachez que vous n’êtes pas seul ! Car enfin il faut bien l’avouer : Les Stephen Hawking ne sont pas légions même si c’est grand dommage pour le genre humain !

Monsieur Stephen Hawking, né en 1942 décédé cette nuit était l’un des astrophysiciens les plus connus de la planète pour la qualité de ses analyses, la finesse de son jugement et la justesse de ses pensées. Son premier livre. « Une brève histoire du temps » paru en 1988 offre au lecteur lambda l’illusion de comprendre tout à toute l’histoire de la création de l’univers ! Le dernier, sorti du même tonneau, « La brève histoire de ma vie » publié aux éditions Flammarion y ajoute la drôlerie à l’émotion.

Oui mais antisioniste et antisémite

N’empêche ! Si Stephen Hawking possédait une intelligence hors normes, une volonté implacable au service de sa dignité, si l’on peut parler de génie à son encontre côté tête, il n’était, côté cœur, qu’un humain banalement antisémite et antisioniste.

Et ses « marches » et « démarches » au sein d’une association qui vilipende à plaisir Israël, étaient des paradoxes auxquels, moi je peux répondre et porter jugement.

Qu’il prenne fait et cause pour les « pauvres palestiniens » manipulés par leur alter égo des pays arabes bien trop contents de les garder comme une épine virulente, est une chose que je peux comprendre encore que… Ce puisse paraitre un peu facile.

Mais comment pouvait-il ne pas rougir de honte alors que ce tout petit pays, seule démocratie de la région lui était fournisseur indispensable pour vivre un jaillissement intellectuel tellement valorisant et survivre à une dégradation physique irrémédiable ?

« La décision d’Hawking de rejoindre le boycott d’Israël était très hypocrite pour un individu qui est fier de ses accomplissements intellectuels. Son système de communication informatique a été créé par une équipe d’Intel en Israël. S’il voulait vraiment boycotter Israël, il aurait dù aussi débrancher le système Intel Core i7 de sa tablette ». (Source : Shurat HaDin. Entretien au « Guardian ». »)

Il est mort, paix à son âme.