Stav Shafir fait marche arrière…

Après la rupture brutale entre Stav Shafir et la direction de Meretz et son annonce de faire « cavalier seul » pour les prochaines élections à la tête de son Parti écologiste, la députée a fait marche arrière. Samedi soir, elle a fait une nouvelle proposition à Nitzan Horovitz président de Meretz dans l’espoir que le Camp Démocratique ne se désagrège pas. Shafir se dit prête à renoncer à la 2e place qu’elle occupait dans la liste commune lors des précédentes élections et d’être reléguée à la 3e place, laissant la 2e place à l’ancien député Issawi Fredj. La députée est prête également à renoncer à son exigences de primaires pour la désignation d’une liste commune. Lire la suite sur lphinfo.com