Statistiques énigmatiques. En Israël, l’épidémie sauve des vies

Un examen des données de la mortalité en Israël au cours des « mois corona » montre qu’il y a dans les faits, une diminution du nombre total de décès dans le pays par rapport aux années précédentes.

Dans l’ombre des nouvelles restrictions qui sont entrées en vigueur ce weekend Danny Kushmaro de la chaine israélienne N12 s’est arrêté un instant pour vérifier les données de la mortalité durant les « mois corona ». Il s’avère qu’il y a eu une diminution du nombre de décès pendant la « période corona » par rapport au nombre de décès des années précédentes. L’âge moyen auquel les porteurs de corona meurent est également identique aux données de la longévité israélienne.

Vendredi dernier, Danny Kushmaro dressait le tableau des pertes en vies humaines dues à l’épidémie de Coronavirus. Le chiffre morbide s’établissait à 392 décès depuis le début de la crise virale. De plus, l’âge moyen des personnes décédées du Covid-19 est de 80 ans. Ce qui correspond plus ou moins à l’âge moyen des décès en Israël.

Statistiques surprenantes

Plus intrigant encore lorsque l’on compare le nombre des décès en Juin 2020 par rapport à ceux des années précédentes. Les statistiques sont surprenantes. Au total (coronavirus et autres), 2982 personnes sont mortes en Israël au mois de juin 2020. Il s’agit du nombre de décès le plus bas enregistré en Israël depuis 5 ans. On note une diminution de 10% de la mortalité alors que la population a augmenté.

Des chiffres étonnant qui se vérifient également au cours des mois précédents. C’est-à-dire au plus fort de l’épidémie. Au départ, certains ont expliqué ce fait par la fermeture de l’économie et par le confinement. C’est plausible, mais indique Danny Kushmaro, le mois de juin vient infirmer ce raisonnement. En effet, il n’y avait plus de confinement en juin en Israël et la reprise de la vie économique battait son plein.

Le journaliste de conclure « parfois nous posons des questions qui restent sans réponses. C’est bien le cas avec ces statistiques qui pour l’heure, nous font réfléchir ».