Technology, Media and Telecommunications

Amdocs est l'un des principaux fournisseurs de logiciels et de services auprès des principales sociétés de communications et de médias. Au fur et à mesure que ses clients se réinventent, il permet d'accomplir leur transformation numérique grâce à des solutions innovantes et la mise en œuvre d'opérations intelligentes. Amdocs et ses 25.000 collaborateurs œuvrent dans plus de 85 pays. Inscrit au marché NASDAQ Global Select Market, Amdocs a enregistré un chiffre d'affaire de 3.7 milliards de dollars durant l'année fiscale 2016.