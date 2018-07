Start Up Nation. La sauce secrète du High Tech israélien est… la mère juive.

Un article de Yoel Zirah (Copyrights). Georges Moustaki chantait au sujet des mères juives: “ sur le qui-vive, inquiètes, émotives, excessives, douces, attentives, possessives, actives, tendres, naïves et pures comme l’eau vive, les mères juives”. Lors d’une conférence TED à IDC Herzliya, Yossi Vardi, sans doute le plus grand entrepreneur et investisseur israélien, a crée la surprise: “ La sauce secrète du High Tech israélien est la mère juive”.Lire la suite sur israelvalley.com