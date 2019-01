Start-up israélienne pour examens médicaux et télésanté à distance

Sans argent rien ne peut se faire ! Pas de doute dans le domaine de la santé aussi il est le nerf de la guerre ! Et ce n’est pas « TytoCare », une start- up israélienne dans le secteur de la télésanté qui le démentira !

Fondé en 2012, « TytoCare » offre la possibilité de mettre en relation personnes malades et cliniciens pour établir un diagnostic, apporter des solutions, voire faire des examens si nécessaire, le tout à distance. Source d’une technologie spécifique propre à la réalisation d’examens médicaux et de services de télésanté à distance, cette entreprise semble être le type même de structure qui ne peut fonctionner qu’avec des sommes considérables !

Et pour commencer il lui a fallu mettre le prix pour concevoir et réaliser une plate-forme de télésanté complète, des outils d’analyse, une technologie de guidage intégrée et « tous les algorithmes d’apprentissage automatique. » Un minimum de départ grâce auquel « TytoCare » obtiendra l’autorisation d’exercer aux États-Unis, en Europe et au Canada entre les années 2017/ 2018.

Les portes de l’Asie sont ouvertes

Car peu à peu la société a gagné du terrain et, suite logique, Dedi Gilad, PDG de TytoCare de se féliciter des résultats obtenus et des plans pour pénétrer de nouveaux marchés bien au-delà du siège israélien, s’ouvrir les portes de l’Asie !

« La mission de TytoCare consistant à rendre les soins de santé de haute qualité accessibles depuis le confort de son domicile est cruciale, en particulier en Chine», a déclaré le président du groupe. « Nous pensons que la télésanté améliorera considérablement la vie des consommateurs chinois, qu’il s’agisse de parents avec des enfants malades à la maison, de patients âgés souffrant de maladies chroniques ou de citoyens vivant dans des régions isolées ayant un accès moindre aux soins médicaux ».

Mais le système de télésanté (à l’ère numérique ou pas) ne peut se réaliser que par la confiance des investisseurs qui n’ont pas hésité à financer notre Start-up pour un montant total de 33,5 millions de dollars.

Un placement qui reconnaît le potentiel unique de « Tyto Care » en a conclu simplement son ingénieux concepteur.