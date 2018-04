Sport & Média. Israël ouvre la porte avec plaisir à Lance Armstrong.

Quelques jours après avoir clos son très long chapitre judiciaire (il a été condamné à payer cinq millions de dollars d’indemnisation à un ancien sponsor), Lance Armstrong poursuit son travail de sape pour revenir petit à petit dans le monde du cyclisme qu’il l’a mis au ban depuis son implication dans un vaste scandale de dopage.

Dimanche, via Stages, son émission podcast qui lui permet de parler du vélo de et l’actualité du cyclisme de haut niveau, le Texan a annoncé qu’il serait présent sur le Giro au début du mois de mai en tant qu’observateur libre afin de couvrir l’épreuve (4-27 mai). Les trois premières étapes de l’édition 2018 se dérouleront en Israël. «On m’a demandé si j’allais couvrir le Giro et j’ai répondu: “nous irons en Israël pour relater le Giro”», a annoncé l’Américain qui avait pourtant fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de venir sur un grand tour. «Avoir la chance d’aller en Israël pour couvrir un événement iconique comme le Giro, c’est fou», a justifié l’ancien champion. Lire la suite sur israelvalley.com