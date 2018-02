Le photographe israélien Arik Danino c’est rendu dans l’endroit le plus bas du monde, la Mer Morte, pour filmer ce lieu incroyable et unique avec un skimmer (drone), le résultat est spectaculaire, koide9enisrael vous propse de voir le résultat en vidéo, 1 minute et 43 secondes de magie……Vidéo…….