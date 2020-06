Souveraineté: que veulent les Arabes des zones C? (vidéo)

Le journaliste Tsvi Yehezkeli de la chaîne Hadashot 13 est l’un des plus fins connaisseurs du monde arabo-musulman dans les médias israéliens. Avec son physique typé et sa connaissance de l’arabe il a déjà réalisé des séries de reportages courageux et très instructifs dans des sociétés arabo-musulmanes à travers l’Europe en se faisant passer pour l’un des leurs. Cette fois-ci, « armé » d’une paire de lunettes équipée d’une mini caméra cachée, il est allé à la rencontre d’Arabes vivant dans la vallée du Jourdain ou dans le Goush Etzion pour « tâter le terrain » à quelques semaines de la date (prévue) pour le lancement du processus de souveraineté.Lire la suite sur lphinfo.com