Le mythe de la soul, Lionel Richie, devrait donner coûte que coûte, son premier concert en Israël en septembre prochain. C’est ce qu’il avait annoncé en Juin dernier mais depuis BDS ne cesse d’exercer des pressions pour qu’il l’annule. Le chanteur légendaire de « All Night Long » et « You Say Me » tient bon mais les ONG gauchistes redoublent d’efforts….Lire la suite sur tel-avivre.com