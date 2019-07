Sourire pendant la chimio, la leçon de vie de ce jeune israélien

Il n’en est pas à sa première chimiothérapie. Benny, un garçonnet atteint du cancer a demandé à sa mère de diffuser sa photo « partout ». Vous allez le constater, ce petit bout de chou a une vision très précise de la vie.

C’était cette semaine à l’hôpitalm au cours d’une énième chimiothérapie pour Benny. Il demande à sa mère de le prendre en photo « mais avec le sourire ».

Sa mère raconte : « Benny est un enfant comme les autres. Il regorge d’énergie. Lorsque le diagnostic est tombé, nous avons essayé d’être fort, mais parfois nous craquions et nous pleurions. Des pleurs, Benny en a vu beaucoup. Lorsqu’il était au plus mal, même les médecins et les infirmières pleuraient avec nous. Benny est tellement attachant. Il a un mot gentil pour chacun. C’est un enfant qui se soucie de tout de le monde. Parfois c’est lui qui nous remonte le moral », ajoute-t-elle.

La photo du sourire

Quant à cette photo, elle a une histoire particulièrement touchante. « Mon fils a récemment fait une rechute », explique la mère. « Nous pensions que la maladie avait été vaincuem mais voila qu’il faillait reprendre le protocole. Alors cette semaine, Benny m’a regardé dans les yeux et m’a dit. ‘Je ne veux pas que vous recommenciez à pleurer. Prends moi en photo avec ton portable. Je vais te faire un beau sourire et c’est cette image que tu vas garder en tête. La chimio m’a soigné une fois, elle le fera une seconde fois. Envoi cette photo à tout le monde, fais la circuler sur les réseaux sociaux, sur internet. Tout le monde doit savoir que je vais vaincre la maladie, avec le sourire’.

Cet enfant au courage démesuré est déterminé à guérir. Coolamnews diffuse à son tour cette photo. Elle en dit plus qu’un long discours. Elle est le symbole de ta guérison Benny !