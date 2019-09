Souffre-douleur à l’école, David aurait eu 24 ans aujourd’hui

Le harcèlement à l’école est une plaie, toujours insupportable, parfois mortelle. Coolamnews publie le courrier d’une lectrice dont le fils n’a pas survécu à l’hostilité systématique et gratuite de ses « camarades ». David aurait eu 24 ans aujourd’hui.

Vingt-quatrième anniversaire pour mon enfant qui aura toujours 15 ans et demi. Il était le souffre-douleur de sa classe.

David, que ta mémoire soit bénie.

Je me souviens de ce qu’ils t’ont fait.

Ils t’ont collé au mur et t’ont suspendu à un crochet.

Ils t’ont jeté dans une poubelle.

Tu étais humilié partout – sur Facebook, à l’école, dans la rue, dans un centre commercial devant des centaines de personnes.

Ils t’ont ouvert la tête lors d’une sortie scolaire, ils ont craché dans ta nourriture.

Ils ont tondu une partie de tes cheveux pendant que d’autres t’immobilisaient.

Un jour, tu as reçu une invitation d’une « amie » pour la fête qu’elle organisait chez elle. Tu étais tout excité, tu t’es préparé pendant des heures pour ne pas être en retard. Tu m’as embrassé et m’as prévenu » je serai de retour assez tard car je vais à la fête ». Mais cette fille était juste en train de se moquer de toi. Il n’y avait pas de fête. Même l’adresse était fausse.

Tu n’es pas rentré tôt pour ne pas me rendre triste. Tu as donc attendu quelques heures dans la rue, à l’extérieur. Et lorsque tu es rentré tu m’as lancé timidement: « c’était amusant », puis tu es allé dormir.

Souffre-douleur, pourquoi ?

Pourquoi tant de cruauté, pourquoi ce harcèlement ?

Parce que tu étais de petite taille. Tu ne leur as jamais rien fait.

Ces tortures quotidiennes n’ont pas cessé. Tu as décidé de mettre fin à tes jours. Ta sœur t’a retrouvé pendu.

Chaque année, je prie pour que personne ne t’oublie.

David, que ta mémoire soit bénie