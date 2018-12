Soudan du Sud. Un ex-général israélien sous le coup de sanctions américaines.

Un article de Jean Klein pour Israël Valley. Israël Ziv, général à la retraite de l’armée israélienne est frappé, ainsi que trois entreprises qu’il contrôle, par des sanctions américaines pour sa participation présumée au conflit du Sud-Soudan, ce qu’il nie.

Le Trésor américain l’accuse d’utiliser un cabinet de conseil agricole pour couvrir des ventes d’armes d’une valeur de 150 millions de dollars au gouvernement de Juba tout en armant l’opposition. Selon l’accusation, il aurait également prévu d’organiser des attaques de mercenaires contre les champs pétroliers et les infrastructures du Sud-Soudan, dans le but de créer un problème que seules sa société et ses filiales pourraient résoudre.Lire la suite sur israelvalley.com