« Soudain, dans ce pays hostile, j’aperçois des drapeaux d’Israël »

Bonjour Coolamnews. Je me promène avec mon époux à travers le monde et mes pas m’ont conduit en Afrique du sud le mois dernier.

En quittant notre hôtel, on s’attendait à tout sauf à ça. Nous avons eu la surprise de voir une dizaine de personnes brandir des drapeaux d’Israël. Je me suis rapprochée des manifestants pour tenter de comprendre. Que faisaient-ils là. On m’avait dit que l’Afrique du sud était un pays hostile à Israël. J’étais prévenue de ne pas parler hébreu en public et de ne jamais dévoiler mon appartenance au peuple juif. Et voici que devant moi, c’est le contraire qui se passe.

En discutant avec mes nouveaux amis, j’ai été impressionnée par leur connaissance de mon pays. Non seulement ils aiment Israël, mais en connaissent le moindre recoin. Plus grand encore fut mon étonnement lorsqu’ils me confièrent qu’ils venaient sur cette place depuis 23 ans. Oui, 23 ans que chaque semaine ils déploient fièrement les couleurs d’Israël dans ce pays qui ne perd jamais une occasion de condamner l’Etat Juif.

Ces Chrétiens évangéliques étaient tellement heureux de rencontrer des Israéliens qu’ils ne voulaient plus nous lâcher. Nous avons dû décliner toutes leurs invitations car nous avions un programme serré et préétabli. Voilà pour mon témoignage pas vraiment sensationnel je l’admets, mais tellement insolite pour des voyageurs israéliens qui se retrouvent à l’autre bout du monde.

Liora.

