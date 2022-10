Souccoth et la pastèque

L’histoire de la pastèque de Souccoth. Témoignage relaté par la journaliste Sivan Rahav Méir.

Une mère de New York m’a dit un jour que lorsqu’elle est venue en Israël avec ses enfants, au marché de Mahane Yehuda, ils ont vu une pastèque et ont demandé ce que c’était.

Eux ont l’habitude de l’avoir déjà tranchée et coupée. En effet, c’est ainsi que la pastèque est vendue là-bas, prête à manger. On devine que dans peu de temps il en sera de même pour nous. Le monde devient confortable, « épluché », technologique, stérile.

Là est le pouvoir de Souccot. Entrer dans la Soucca et tenir les « quatre espèces » – ce sont les deux principales mitsvot de la fête. D’une certaine manière, c’est l’acte le plus subversif qu’une personne à l’ère mobile puisse faire. Pour beaucoup, la soucca est le rendez-vous annuel avec l’herbe, le soleil, la lune et les fourmis.

Ce n’est pas une application, c’est la chose elle-même. Ainsi, vous devez sentir l’etrog, regarder attentivement les branches de myrte et à l’intérieur de la soucca – lever la tête pour vérifier s’il y a plus d’ombre ou plus de soleil. L’une des questions célèbres de Rabbi Nachman de Breslav à ses disciples, qui étaient occupés par le commerce et les affaires, était : « Avez-vous regardé le ciel aujourd’hui ? ». Notre réponse à Souccoth est – oui. N’oubliez pas de regarder le ciel.