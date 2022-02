SOS Racisme saisit le CSA après les propos de Rioufol sur le Ghetto de Varsovie

La comparaison n’est pas heureuse. Lors d’une discussion sur le plateau de l’Heure des Pros sur Cnews ce mardi 1er février, Ivan Rioufol, journaliste et éditorialiste au Figaro, habitué de l’émission de Pascal Praud, s’est essayé à une comparaison des plus douteuses entre le sort des non-vaccinés et celui des juifs enfermés dans le Ghetto de Varsovie durant la Seconde Guerre mondiale…….Détails & Vidéo…….