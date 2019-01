Trois sondages publiés vendredi indiquent que la Nouvelle Droite créée par Naftali Benett et Ayelet Shaked semble s’installer dans le paysage politique israélien et correspondait à une attente d’une partie de l’électorat israélien. Le Parti travailliste est toujours en détresse, Benny Gantz, Yesh Atid et Gesher baissent en moyenne et HaTenoua de Tsipi Livni n’atteint pas le seuil d’éligibilité:Lire la suite sur lphinfo.com