Sondages des deux grandes chaînes de télévision

Les deux grandes chaînes de la télévision israélienne ont publié chacune samedi soir leur sondage d’intentions de vote montrant une situation plus ou moins identique. Comme trois partis sont crédités de 4 mandats, ce qui est proche du seuil d’inéligibilité, la carte politique est très difficile à établir, mais ce qui paraît certain depuis des semaines est qu’il sera difficile à Binyamin Netanyahou de former une coalition…et encore plus difficile pour ses adversaires Lire la suite sur lphinfo.com