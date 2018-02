Sondages : 7 raisons qui font que Netanyahu se porte bien©

Le Premier Ministre Benjamin Netanyahu promène la chienne de la famille dans le quartier Rehavia de la capitale. (photo credit: Courtesy). Kaïa avait été mise en quarantaine après avoir mordu un député du Likoud et le mari de la vice- ministre des Affaires étrangères Tzipi Hotovely lors de la cérémonie de Hanukkah, à leur résidence.

C’était le nombre de suffrages le plus élevé que le Likoud ait pu recevoir depuis des années, dans le cadre d’un sondage de Smith.

Mais les enquêtes menées par d’autres sondeurs indiquent également un soutien fervent à Netanyahu, qui reste indéniablement impressionnant, si on considère tous les articles de presse négatifs qu’il a pu récolter au cours de ces deux dernières semaines.

Après tout, Degani est payé à réaliser des sondages au profit du Likoud depuis des années et cette étude d’opinion a été diffusée dans le journal Israel Hayom pro-Netanyahu, de son ami Sheldon Adelson. Les sondages de Degani offrent toujours au Likoud plus de suffrages que n’importe lequel des autres sondeurs.

Même le sondeur dont les résultats prédisent de façon constante le plus petit nombre de sièges accordés au Likud, CamilleFuchs, offre au Likud un résultat de 27 à 23 sièges contre Yesh Atid, dans le sondage réalisé pour la chaîne 10.

Avec de tels résultats, il n’importe plus de savoir que le bureau du premier ministre ait laissé entendre que Netanyahu est probablement plus favorable au lancement de nouvelles élections anticipées que ses partenaires de la coalition, même après que Netanyahu lui-même, ait fait savoir de façon répétée que l’actuel gouvernement a bien l’intention de poursuivre et de terminer son mandat en novembre 2019.

Aussi, pourquoi Netanyahu se porte t-il si bien dans les sondages, malgré les enquêtes de police 1000, 2000, 3000 et 4000, et le nouveau dossier impliquant un conseiller qui se serait vu proposer le poste de Procureur Général, à une candidate, àcondition qu’elle clôture le dossier concernant Sara Netanyahu? Il y a plusieurs raisons, et les lecteurs peuvent décider par eux-mêmes si l’une, toute ou aucune d’entre elles sont ou ne sont pas exactes.

1. Les Israéliens aiment que leurs dirigeants ne soient pas des enfants de cœur (des caves)

Cela s'est avéré vrai à maintes reprises, depuis les 17 sièges remportés par le Shass, en 1999, alors que son dirigeant Arye Deri était en route vers la prison, à Tzipi Livni, qui a une image propre, qui a échoué à de multiples reprises, quelque soit le parti. Les Israéliens aiment que leurs leaders jouent des coudes, parce que ce seront eux qui combattront pour Israël sur la scène mondiale, et le pire que puissiez être en Israël,c'est être un freier (un pigeon).