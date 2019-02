Sondage: “Qui doit mener le bloc de centre gauche?”

Le fameux bloc de centre gauche dont parlent (et rêvent) sans cesse l’opposition et les grands médias est encore loin d’être une réalité. Et quand bien même il se formerait, il représenterait selon les sondages actuels entre 35 et 40 sièges, pas encore de quoi menacer la droite. La grande question serait aussi de savoir qui serait à la tête de ce groupe de partis, entre Benny Gantz, Yaïr Lapid. Avi Gabbaï, Tsipi Livni, sachant que chacun (à part Tsipi Livni) veut être n°1 et se dit certain d’être le prochain Premier ministre.Lire la suite sur lphinfo.com