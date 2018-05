Un sondage(1) sur un échantillon de 600 personnes mené dans le cadre de l’Indice mensuel de la paix par l’Institut d’Israël pour la démocratie et l’Université de Tel-Aviv et publié hier rapporte que l’opinion israélienne ne serait pas vraiment inquiète d’un éventuel conflit avec l’Iran et la majorité des sondés pense qu’Israël serait victorieux en cas de conflit…Lire la suite sur tel-avivre.com