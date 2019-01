Achetez, lisez ce numéro du JDD où à l’occasion de la sortie attendue de ses mémoires, mon ami Philippe Val raconte sa vie, ses combats et son enfer sécuritaire au quotidien pour nos libertés.

IL vit avec une protection de plus de 20 policiers et gendarmes. Tout le temps, pour nous et notre liberté.

Il est menacé de mort par DAESH pour avoir « caricaturé » le Prophète et depuis mai 2018 aux côtés de beaucoup d’autres, dont moi, dénoncé dans une Tribune choc « Le nouvel antisémitisme » celui qui vient de l’Islam radical et de quelques sourates du Coran.

Nous sommes fiers au Mémorial de la Shoah qu’il ait été notre invité d’honneur pour le dîner des 75 ans du Mémorial en octobre dernier.

Il y a deux phrases belles, vraies et tragiques de Philippe dans ce bel article :

« Les gens ne savent pas le bonheur que c’est de pouvoir marcher seul dans la rue ».

« Quand on a pris la décision de publier les caricatures, ça a eu beaucoup de conséquences, il y a eu beaucoup de morts, mais que faire ?

On ne peut pas laisser le monde dans lequel on vit se transformer en taudis de gens illettrés, violents et assassins !

On ne peut pas regretter d’avoir essayé d’empêcher les bigots de penser à notre place ! »

SOLIDARITÉ TOTALE AVEC PHILIPPE VAL ET TOUTES CELLES ET CEUX QUI RISQUENT LEURS VIES POUR NOS LIBERTÉS.

Francois Heilbronn

The post Solidarité totale avec Philippe Val (F. Helbronn) appeared first on JForum.