« J’ai vécu le 11 septembre et je pensais que jamais plus je ne verrais quelque chose d’aussi triste et d’aussi tragique dans ma vie ». (Andrew Cuomo).

Aujourd’hui, environ six millions de Juifs vivent aux Etats-Unis, dont deux millions dans la seule ville de New–York. Jusqu’au début des années 2000, avec ses 25% de juifs, elle était même la première ville juive du monde avant Tel Aviv. New York reste durement touchée par la propagation du coronavirus et les autorités ont annoncé que le nombre de décès pouvait encore continuer à grimper quotidiennement avant d’atteindre un plateau. Lire la suite sur israelvalley.com