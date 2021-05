Solidarité: Ces pays qui hissent le drapeau d’Israël

Alors que l’opération de Tsahal contre les organisations terroristes à Gaza se poursuit, de nombreux dirigeants du monde entier expriment leur soutien à Israël.

Dans un rare élan de solidarité, le chancelier autrichien Sebastian Kurtz a ordonné vendredi de hisser le drapeau national israélien sur le toit de son bureau. Identification avec Israël », a tweeté Kurtz. « Les attaques terroristes contre Israël doivent être condamnées de toutes leurs forces. Ensemble, nous soutenons Israël. Dans la foulée, la république Tchèque ainsi que la Slovénie ont également hissé le drapeau à l’étoile de David sur leurs bâtiments officiels.

« L’ambassadeur de Pologne en Israël, Mark Magyrowowski, s’est joint à ce soutien. Il a écrit sur sa page Twitter en hébreu: « Je condamne fermement les attaques du Hamas contre des civils en Israël. Le recours au terrorisme est une impasse. Je partage la douleur de toutes les victimes ».

Plus tôt cette semaine, le président tchèque Milos Zeman a déclaré que son cœur était avec l’État d’Israël. Il a tweeté le drapeau de son pays avec le drapeau d’Israël égale un cœur. Le Premier ministre tchèque Andrei Babish a également déclaré qu’il était du côté d’Israël.

Merkel affiche sa solidarité

A l’instar des dirigeants américains, la chancelière allemande a exprimé son soutien à Israël. Angela Merkel a réaffirmé le droit d’Israël à se défendre. Son porte-parole a noté mercredi qu’Israël a « le droit de se défendre » face aux attaques à la roquette des organisations terroristes palestiniennes. Le porte-parole, Stefan Zeibert, a ajouté que Merkel « condamne fermement les attaques incessantes à la roquette depuis la bande de Gaza contre les villes israéliennes ».

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Mass n’a pas été en reste. Il a déclaré que les tirs de roquettes sur Israël étaient totalement inacceptables et devaient être arrêtés immédiatement. « Israël a le droit de se défendre face à cette situation. Cette escalade de la violence ne doit pas être acceptée et ne peut être tolérée », a déclaré le ministre allemand.

Beaucoup plus neutre fut le président français. Emmanuel Macron a tweeté en hébreu et en arabe: « La spirale de la violence doit cesser au Moyen-Orient. J’appelle fermement au cessez-le-feu et au dialogue. J’appelle au calme et à la paix », a écrit le président français.

Manifestations aux Etats-Unis

Un énorme rassemblement de soutien a eu lieu en fin de semaine à travers les États-Unis. Les plus grosses manifestations pro-israéliennes se sont déroulées à Los Angeles et New York. Des événements initiés par l’Organisation communautaire israélo-américaine (IAC)

Les drapeaux israéliens ont rempli Times Square. Des milliers de personnes tenaient des pancartes indiquant: « Unis face au terrorisme » et « Israël dans nos cœurs » alors qu’ils marchaient le long du boulevard.

À Los Angeles, les manifestants contre le Hamas à Gaza, ont également agité des pancartes telles que «Utiliser un bouclier humain est un crime de guerre» et «Israël, nous sommes à vos côtés».

Plus inattendu, au Japon, le vice-ministre de la Défensea tweeté: « qu’attendiez-vous ? 300 roquettes tombent chaque jour en moyenne sur la population civile israélienne. Il est évident que le gouvernement israélien réagisse et défende ses citoyens contre l’organisation terroriste à l’origine des tirs ».