Solal Fakiel. “Palestine” en grec signifie Israël

Ne vous offusquez pas, la nouvelle me surprend autant que vous et pourtant ça tombe sous le sens…

D’abord, le contexte : “Israël” est le nom donné à Jacob par l’ange Gabriel parce qu’il était sans cesse en train de “lutter” avec Dieu. Symboliquement, “Lutter” peut aussi bien sous-entendre argumenter, contester, batailler que parlementer. Jacob, le fils d’Isaac était un esprit libre et un précurseur empiriste.

C’est l’historien Hérodote qui mentionna dans ses écrits le mot Palestine pour la première fois (au VIème siècle avant JC) et le terme fut reprit sept siècles plus tard par l’empereur romain Hadrien lorsqu’il renomma Israël “Syria Palaestina” après avoir avoir battu les juifs lors de la révolution de Bar Kochba (132-135CE). La Judée et la Samarie furent effacées de la carte et remplacer par le mot que l’on connait tous.

