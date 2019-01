Soirée à l’Elysée avec le Président Macron et Rivlin. Quelques noms connus…

EXCLUSIF. De nombreuses personnalités ont été conviées mercredi soir au dîner à l’Elysée, à commencer par le Baron Eric de Rothschild; le Président du CRIF, Francis Kalifat; le Grand Rabbin de France, Haïm Korsia; le Député israélien Elalouf et sa femme; le Député des Français de l’étranger Meyer Habib; Serge et Beate Klarsfeld, fondateurs de Fils et filles de déportés juifs de France. Leur combat a permis de démasquer et de traduire en justice d’anciens nazis et responsables de la Shoah. Le couple était accompagné de l’avocat Arno Klarsfeld. Le très souriant président de i24News, Frank Melloul, ancien conseiller en communication de Dominique de Villepin à Matignon.Lire la suite sur israelvalley.com